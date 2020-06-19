بنظام الدفع الهجين.. مواصفات DS 7Crossback الجديدة كليا

تواصل شركة DS العلامة الفرنسية لصناعة السيارات الفارهة، والتابعة لمجموعة بيجو سيتروين PSA، استراتيجيتها للكهرباء، ودخولها عالم صناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى سباقات "الفورميلا إي".

وأزاحت الشركة الستار عن أيقونتها الجديدة كليًا "DS 7 Crossback E-Tense 225" ذات الدفع الهجين plug-in، لكنها لم تعلن بعد عن موعد طرحها في الأسواق، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المواصفات التي ذكرتها الشركة عن السيارة.

- تعمل السيارة بنظام الدفع الهجين plug-in، حيث تعتمد على سواعد محرك بنزين بقوة 180 حصانا، وبعزم دوران 300 نيوتن/متر، مع محرك كهربائي آخر يعمل بقوة 110 أحصنة، و320 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبتضافر جهود كلا المحركين تصبح القوة الإجمالية المتجهة للمحور الأمامي 225 حصان/360 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

- تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع بطارية سعتها 13.2 كيلووات/س.

- تعتمد السيارة على الدفع الكهربائي الخالص، والذي يعطيها مدى سير يبلغ 55 كلم.

- تصل سرعتها القصوى إلى 135 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود 1.6 لتر لكل 100كم.

- يمكن مراقبة عملية شحن البطارية عبر أحد التطبيقات على الهاتف الذكي، والتي قد تستغرق ساعة و45 دقيقة، وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على نظام تعليق مراقب بالكاميرات.

- عند بدء التشغيل، يجرى استخدام المحرك الكهربائي فقط، ما يتيح وضع انبعاثات صفر يصل إلى 135 كم/س، ويمكن للسائق بعد ذلك اختيار الوضع الهجين الذي يحسن استخدام الطاقة، أو الوضع الرياضي الذي يستدعي كل الطاقة المتاحة.

- يتراوح استهلاك الوقود بين 6.1 و6.5 لتر / 100 كم.

- تتمتع السيارة بعدة وظائف منها، وظيفة "E-SAVE" تمكنها من الحفاظ على طاقة كافية للقيادة الكهربائية بنسبة 100% خلال آخر 10 أو 20 كيلومترًا من الرحلة، أو الحصول على بطارية مشحونة بالكامل.

- تأتي بكابلي شحن (الوضع العادي 2 للشحن العرضي في قابس قياسي و7.4 كيلو واط 3 لشحن البطارية من 0 إلى 100% في ساعة ونصف فقط جدار مربع، ويمكن التحكم في كل هذا من خلال تطبيق أو على شاشة مقاس 12 بوصة في منتصف لوحة العدادات، إضافة إلى إمكانية برمجة أو بدء التسخين المسبق عن بُعد.