وزير الشباب والرياضة: تخصيص أفواج من رحلات "اعرف بلدك" إلى سوهاج

جدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توجيه الشكر إلى القوات المسلحة والشرطة في حربهما ضد الإرهاب، وذلك خلال لقاء حواري مع عدد من الشباب بمحافظة سوهاج، بحضور المحافظ، اللواء طارق الفقي، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاضي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقال "صبحي" إن عائدات مشروعات الطرح الاستثماري في سوهاج تبلغ 38 مليونا و111 ألف جنيه، مؤكداً ضرورة التوسع في هذه المشروعات، بما يخدم الأعمال التطويرية للمنشآت الشبابية والرياضية، مع الاحتفاظ بالتوازي بتقديم الخدمة لشباب مصر، وتابع بقوله: "نطمئن الأسر المصرية والشباب بأن المشروعات تخدمهم في الأساس، وعدم المساس بذلك، بالتعاون والتنسيق مع السادة المحافظين".

وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلاً: "نقدر ونحترم الرقي والنظام، لما رأيناه ولمسناه بالمحافظة، وما رأيته في سوهاج اليوم خلال الجولة التفقدية، يؤكد أن المحافظة تستحق أن تُقام الكثير من الفعاليات بها، فهي لا تقل في المقومات التي تمتلكها عن أي محافظة، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص أفواج من رحلات "اعرف بلدك"، التي تنظمها الوزارة، لزيارة سوهاج، والتعرف على معالمها السياحية والتاريخية.

وأكد "صبحي" التوجه والاهتمام المستمر من القيادة السياسية بمشاركة الشباب في مختلف المشروعات التنموية والشبابية، والحرص على لقاء الشباب والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصةً أبناء الصعيد، الذي يمثل أصالة وعراقة التاريخ المصري.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة تقوم بإعداد نشء وشباب مصر من خلال برنامج "سلاحنا لبكرة"، الذي يعمل على تعليمهم مهارات عدة، من لغات وتسويق إلكتروني وإعداد بدني ونفسي وصحي، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان، مؤكداً على دور الشباب في التصدي للشائعات من خلال مبادرة "تصدوا معنا"، التي أطلقتها الوزارة لمواجهة الأفكار المغلوطة والشائعات بكافة وسائل الإعلام المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، وعد محافظ سوهاج بتقديم كل الدعم للمبادرات والأنشطة الشبابية، التي تقوم مديرية الشباب والرياضة بتنفيذها، كما أعلن عن تقديم دعم مالي قدره مليون و175 ألف جنيه إلى نادي "الإيمان" لذوي القدرات الخاصة في سوهاج.