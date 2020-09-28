لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 699 جنيها

لليوم الثاني على التوالي استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، مما جعل المعدن الأصفر يشهد استقرار، حيث سجل عيار 18 مبلغ 699 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله في المعاملات الصباحية وأمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، السبت، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 930 و 933 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 814 و816 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 698 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 528 جنيهًا.