أديب عن مجمع مسطرد: صرح كبير مش مزرعة فراخ.. وهيروح لجيب المواطن

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن المصري عاش سنوات طويلة على مشهد وقوف رؤساء الجمهورية في عيد العمال، وإعلانه أنه صرف منحة قدرها 20% أو 15% للعمال.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "كان الرؤساء معتادين على الإعلان عن المنحة في نهاية الحديث حتى يسمع العمال كل الخطاب الذي يقولوه".

وتابع: "كل اللي بيقابلوني عاوزين يشتغلوا في قطاعي الكهرباء أو البترول، والنهاردة الرئيس افتتح ميجا مشروع وهو مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بتكلفة مليارات الدولارات.. ده مش مزرعة فراخ، ده صرح متعثر بناؤه قبل ثورة يناير".

وأردف: "ده مش أول ولا آخر واحد، بعد كده هيبقى في قلاع زي دي في أسيوط والإسكندرية وغيرهما"، لافتًا إلى أن المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في صباح اليوم وفر الآلاف من فرص العمل.

وواصل: "كل ده بيروح لجيب المواطن مش الرئيس ولا رئيس الحكومة"، لافتًا إلى أن هذا المشروع وفر عملة صعبة بسبب زيادة استهلاك البنزين والسولار، وهو ما أدى إلى توجيهها إلى قطاعات أخرى في الدولة مثل الدواء.