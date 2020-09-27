عاجل.."العربية" أنباء عن قرار أمريكي وشيك بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد

تواردت أنباء عن قرار أمريكي وشيك بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد وفقا لما ذكرته مصادر لقناة "العربية".

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قدم مطالب لرئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي لتفادي إغلاق السفارة الأمريكية ببغداد، منوهة إلى أن بومبيو منح الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة .

وأوضحت أن بومبيو أبلغ الكاظمي انزعاج واشنطن من مواصلة استهداف السفارة الأمريكية منوهة إلى أن واشنطن منحت الكاظمي فرصة أخيرة لردع فصائل تستهدف السفارة الأمريكية.