أطباء عن استضافة مصر لبطولة العالم لـ "اليد": ستتطلب مزيدا من الحرص

خطة وقائية أعلنتها اليوم وزارة الصحة والسكان، استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في نسختها الـ 27، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل، ذلك الحدث الرياضي الذي سيتطلب مزيدًا من الحرص، بحسب متخصصين، في ظل أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لم تنته حتى الآن، مع الحديث عن "موجة ثانية" ينتظرها العالم خلال الأيام القادمة.

في البداية تقول الدكتورة إيناس عبد الرحيم، مدرس الصحة العامة والطب الوقائي في كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذه الأيام تشهد عودة الحياة في مصر بشكل شرعي في كافة القطاعات، مثل المدارس والجامعات وغيرها مع اتخاذ إجراءات تأمينية وقائية، مشيرة إلى أن البطولة التي ستستضيفها مصر أمامها نحو 3 أشهر ستضح فيهم الأمور بصورة أكبر بالنسبة بوضع العدوى في مصر والعالم كله، في الوقت الذي يتم فيه ترتيب الأمور بصورة طبيعية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الوارد أن تتبدل الأحوال في أي لحظة.

وتضيف "إيناس": في حال سير الأمور بصورة طبيعية وأجريت البطولة، ستنقسم الإجراءات الوقائية بين اتجاهين، الاتجاه الأول الخاص باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والاتجاه الثاني الجمهور، فبالنسبة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في الأندية المختلفة، من المؤكد أنهم سيخضعون للفحوصات والتحاليل اللازمة التي تؤكد خلوهم من الفيروس، وبالتالي لن يكون بينهم مصاب داخل الملعب، خاصة وأنه من الصعب أن يراعي هؤلاء اللاعبين الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء المباراة، ولكن في أي استراحة أثناء المباراة من الطبيعي أن يقوموا بتطهير أيديهم بالكحول أو يقوموا بغسل وجوههم، وبعد انتهاء المباراة مباشرة يقوموا بغسل أيديهم أيضًا.

وتتابع "إيناس": أما بالنسبة للجمهور، فبجانب الدور الذي يقع على عاتق اللجنة المنظمة في هذا الأمر، إلا أن الجمهور نفسه سيكون مطالب بالوعي الشخصي، لأنها في النهاية مسئولية مجتمعية مشتركة، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات الوقائية الحكيمة بدون هلع.

ويقول الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة: إن الإجراءات الاحترازية بالنسبة لفيروس كورونا ثابتة في كل شيء، فعند الحديث عن أي تجمع، سواء كان جامع أو دار مناسبات أو ستاد، فلابد من الالتفات إلى هذه الإجراءات الاحترازية، وفي مثل هذه البطولات لابد من التقليل أولا من عدد الجمهور الموجود حسب مساحة المكان، مع مراعاة التقليل من التزاحم أثناء الدخول وبالتالي سيتطلب هذا البدء في مثل هذه الإجراءات قبل المواعيد المعتادة لها.

ويضيف "شريف": داخل الاستاد نفسه يجب أن تكون الأماكن معقمة بشكل جيدا، مع توفير الكحول، فضلا عن تنظيم دخول دورات المياه والقيام على نظافتها بشكل مستمر، متابعًا: أما اللاعبين فالأمر غير مقلق بالنسبة لهم لأنه لن يكون هناك لاعب مصاب موجود في الملعب.