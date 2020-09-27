أبو الغيط عن دعوات إنهاء الجامعة العربية: نسلم المنطقة لتركيا وإيران؟

قال أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وضع العرب كان أفضل قبل ما تيعرف باسم "الربيع العربي"، فلم تكن هناك دول عربية في حالة سقوط أو في حالة فشل كما هو موجود الآن، موضحًا أن هناك أماكن كثيرة جدًا اليوم تعاني من الصراعات والفشل مثل اليمن وليبيا وسوريا، فالأوضاع صعبة للغاية.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أنه يُحب وصف ما حدث في 2011 على أنه ربيع عربي، مؤكدًا أن البعض طالب بإنهاء الجامعة العربية في عيدها الـ 75، ساخرًا: "ونسلم بقى المنطقة دي لإيران وتركيا يقيموا فيها الإقليم الشرق أوسطية ويدخلوا إسرائيل معاهم ويهيمنوا على العرب".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يجب على العرب أن يستفيقوا، كون هناك تهديد ضاغط على الهوية العربية، ويجب الدفاع عن الإقليم، " فيه 350 مليون عربي موجود وفيه لغة وفيه ثقافة وفيه جيوش وفيه دول وفيه إرادة، موجودين في التاريخ وسوف يتواجدون لمئات السنوات القادمة".