3 فنانين تعرضوا للتنمر من السوشيال ميديا في يوم واحد

تنمر شديد واجهه 3 فنانين من رواد السوشيال ميديا في 24 ساعة وهم عارفة عبدالرسول بسبب ظهورها بالمايوه ونشر صورها عبر حسابها على فيسبوك، مصحوبة بتعليق "لقيت الطبطبة".

وقالت "عبدالرسول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "لقيت الطبطبة، لأني بحب البحر عشان أنا مولودة في الإسكندرية، وممكن أموت لو مقضتش الإجازة على البحر".

وتابعت أنها دعت لمن هاجموها وتنمروا عليها بأن يهديهم الله، لافتةً إلى أنها كانت ترتدي "مايوه" مكون من قطعتين وليس بكيني أو بوركيني: "حد سألني وقالي عيب على سنك تلبسي بكيني، وأنا بقالي مدة مفحوتة في الشغل، والإجازة جت بالصدفة وكنت هموت لو خلصت الأجازة من غير بحر".

الفنانه نادية العراقي واجهت تنمر أيضا على تشكيك نسب أولادها وكتبت عبر "فيسبوك" قائلة: "أيوة دول ولادي ووالدهم، رجعتوا تنشروا صورهم وأقذر تعليقات".

وتابعت: "بأي حق تشككوا في النسب (...)، بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي، أنتم شفتوا عايشة إزاي، الحسد والقر قعدوني من الشغل".

وأضافت: "ماشوفناش فرحة، والأمراض دخلت بيتي، بطلوا قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم".

الفنان حمادة صميدة هو الآخر واجه تنمرا من الجمهور وأعلن عبر موقع انستجرام غضبه الشديد من تنمر الجمهور عليه وعلى ابنه.

وكتب صميدة "أنا مريت بوجع وبظروف صعبة كتير بس أكتر لحظة وقف فيها قلبي ونزلت فيها دموعي لما ماتوا ولادي حمزة وياسين أول فرحة ليا في سن خمس شهور حسيت ساعتها أنا ومراتي إن دي النهاية خلاص والدنيا اسودت في وشي وواجع ربنا ما يكتبه لحد".

وأضاف: "لكن رحمة ربنا إنه يرزقني بابني فارس اللي ماليش غيره في الدنيا وهو أغلى حاجة عندي وممكن أضحي بعمري علشانه فكفايا تنمر كفايا سخرية كفايا شتيمة سبوني أفرح بحاجة بحبها، ابني وشغلي دول حلم حياتي لأن دول اللي فاضلين ليا في دنيتي بقى أبوس إيديكم ارحموني".