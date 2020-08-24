حمادة صميدة يرد على تعرضه للتنمر: شكلي رزق من ربنا

كشف الفنان حمادة صميدة كواليس تعرضه للتنمر وذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال صميدة: "مفيش حد كامل إلا سيدنا النبي وأنا طول عمري بتعرض للتنمر بسبب سناني وشكلي لأن ربنا خلقني كده".

وكشف صميدة أنه يرفض فكرة إجراء عمليات التجميل: "كلنا هنقابل ربنا زي ما جابنا وأنا مبقتنعش بفكرة عمليات التجميل لأني مش هتعالج بده لكن بشغلي وأنا عارف إن ربنا إداني قبول وده اللي نجحني وأثر عليا مسافة كبيرة قوي".

وأضاف: "الناس بتقابلني تقولي إنت شكلك وحش على طول واللي صدمني إني بعاني من ده على السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أنه نشر صورة له مع ابنه الذي يبلغ من العمر 8 شهور ليعلق احدهم ويصفهم أنه ونجله شبه القرود: "أنا اللي ضايفني ابني ومرضتش أعبر عن ابني وقولت إحنا بشر وأنا ممثل ومغلوب عليا الشكل ده وبطلع بلطجي لكن دي مش حقيقتي ولو عملت دور حرامي أنا مش حرامي في الحقيقة وأنا تعبت عشان أوصل لكده".

وتابع: "أنا اشتغلت في جراج عربيات واشتغلت بتاع أنابيب وغير كل ده أنا كنت بجتهد وأجري وأسعى واجتهد".

وبكى "حمادة صميدة" قائلًا: "أنا قوي وشكلي ده رزق من عند ربنا ووالدتي دايما تقولي اوعى في يوم تروح تسد أسنانك لأن فتحة سنانك دي رزق كبير من عند ربنا واوعى تعمل فيها حاجة".