"المالية": رد مستحقات متأخرة لـ2000 شركة بأكثر من 5 مليارات جنيه

كشفت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والمسؤولة عن ملف دعم المصدرين، تفاصيل مبادرة دعم المصدرين ومساندتهم، قائلة إن هذه المبادرة تعتبر السادسة في ملف رد المتأخرات الخاصة بالمصدرين.

وأضافت "منصور" خلال لقاء عبر ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه جرى طرح 5 مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، بواسطة فريق عمل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، وجرى رد مستحقات متأخرة لـ2000 شركة بإجمالي 5 مليارات و600 مليون جنيه في العام المالي الماضي.

وأوضحت أن هناك تشاورات مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين وكانت لديهم رغبة شديدة منهم في رد الأموال بشكل فوري، خاصة أن السيولة بالنسبة لهم شيء مهم، وبالتالي خلال الأيام الماضية حدثت مناقشات في اللجنة الوزارية الاقتصادية ووافقت على المبادرة السادسة.

وأشارت إلى ان المبادرة تتضمن إمكانية رد أموال الشركات بالكامل بمعدل خصم 15% ولكن يكون الدفع فوري، بواسطة بعض البنوك، مؤكدة أن البنك المركزي رحب بالمبادرة الجديدة، ووزارة المالية عن طريق إصدار ضمانة ستستطيع تسديد أصل المبلغ مع الفائدة على مدار 3 سنوات.