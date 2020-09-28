حمادة هلال: مبضربش حد من ولادي وبعاملهم زي أصحابي

تحدث الفنان حمادة هلال عن علاقته بأبنائه، قائلا إنّه لم يضرب أي منهم، ويعامل كأصدقاء، متابعا: "أتذكر إحدى المواقف مع ابني يوسف الذي كان يبلغ من العمر 6 سنوات، وكان معي هو وشقيقته رنا في السيارة".

وأضاف هلال، أثناء استضافته في برنامج "سهرانين"، تقديم الفنان أمير كرارة، على قناة On: "كانت رنا وقتها مريضة، ويوسف فضل يزن جامد، لقيت نفسي ضربته بالقلم بس كانت ضربة خفيفة جدا، لقيته اتأثر وكأنه مشهد درامي، وقالي متكلمنيش تاني".

وتابع: "ذهبت بعدها لإحياء إحدى الأفراح لكنني كنت حزين بسبب ما حدث، وعندما عدت للمنزل وجدته نائما، فقبلت جبينه وقررت أن أذهب له المدرسة في الصباح، وبالفعل اشتريت ورد وذهبت للمدرسة وطلبت مقابلته، وكان بالفعل مشهد درامي وعندما قابلني قال لي (القلم كان جامد أوي على فكرة)".