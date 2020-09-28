حمادة هلال: بدور على دور شرير دمه خفيف

قال الفنان حمادة هلال إنّه يحاول دائما التنوع في أدواره، ويبحث عن أدوار الشر، لكن ليس شرا صريحا يجعل الجمهور يكرهه، بل شر دمه خفيف، مرجعا السبب لأن المطرب عادة يقابل الكثير من جمهوره سواء في الحفلات أو الأفراح، فإذا قدم شخصية شريرة صدقتها الناس، فهذا سيؤدي لقطع عيشه كمطرب.

وأضاف هلال، أثناء استضافته في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة On، أنّه منذ صغره ويعرف عنه أنّه كائن ليلي بسبب عمله، مؤكدا أنّ حفلات الأفراح اختلفت كثيرا عما سبق، حيث كانت الحفلة تنتي في تمام الساعة الثانية صباحا، أما الآن فمن الممكن أن تظل الحفلة مستمرة حتى التاسعة صباحا.

وعن أغرب موقف حدث له أثناء حفل زفاف، قال إنّه قبل 5 سنوات تعاقد على حفل زفاف بالمنصورة، وقبل الفرح تواصلت معهم للاعتذار عن الحضور لوجوده خارج البلد، حيث كانت طائرته ستصل في الخامسة صباحا، ففوجئ بإصرار أصحاب الفرح على على حضوره، وبالفعل وصلت إلى المكان في الساعة التاسعة صباحا، ووجدتهم ينتظرونني، وظللت أغنى حتى الحادية عشر صباحا.