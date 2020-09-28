طقس حار ورياح مثيرة للأتربة.. توقعات طقس اليوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعاتها لحالة الطقس على مدار اليوم الاثنين الموافق لـ28 من شهر سبتمبر الجاري.

وتتوقع الهيئة أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويعتدل الطقس نهارا وبكون لطيفا ليلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وترتفع الحرارة، ليكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وسمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وتكون الرياح مثيرة للأتربة.

بيان بدرجات الحرارة لليوم الاثنين

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.