طقس الغد حار نهارا وشبورة صباحا مع نشاط للرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس حار نهارا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، والرياح نشطة، كما يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 24

بلطيم 32 24

مطروح 33 23

السلوم 33 24

سيوة 39 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 23

نخل 35 17

نويبع 36 27

طابا 35 26

كاترين 30 16

الطور 35 25

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 24

أسيوط 41 24

سوهاج 41 26

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 28