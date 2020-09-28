اتحاد الجمعيات: مخاطبة كبرى المؤسسات لسداد رسوم التصالح لغير القادرين

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه سيتم عقد اجتماع لجنة تنفيذية اليوم، لمخاطبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، القادرة على المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجا، في سداد المبالغ المستحقة عليهم نتيجة التصالح في مخالفات البناء.

الاستفادة بقاعدة بيانات وزارة التضامن الخاصة بالأسر الأكثر احتياجا

وأضاف عبدالقوي لـ"الوطن" أنه سيتم الاستفادة بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، الخاصة بالأسر الأكثر احتياجا، وخاصة مستفيدي تكافل وكرامة ومستفيدي برامج الدعم النقدي عموما، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل نهاية العام الجاري 2020، وسيتم إرسال اللائحة بما انتهى إليه ممثلو الوزارات، إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها.

وأكد لـ"الوطن" أنه بمجرد إقرار لائحة القانون، سيجري البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية وفقا لمواد القانون.

الحكومة تقدم تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح بمخالفات البناء

من جانبها قدمت الحكومة عددا من التسهيلات للمواطنين في ملف التصالح بمخالفات البناء، ورغم تشديد الدولة المستمر على ضرورة تقنين جميع المباني المخالفة، إلا أنها حريصة على التخفيف عن المواطنين، ووضع مصلحتهم في المقام الأول، باتخاذ العديد من الإجراءات، التي جاءت كالتالي:

1- قرر مدبولي مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.

2- مد فترة التصالح بسبب الزحام الكبير والقدرة الاستيعابية للمحافظات "لاحظنا على مدار الأيام الأخيرة زحاما كبيرا، ومن الواضح من رغبات المواطنين على التصالح أنّ هناك شكاوى من القدرة الاستيعابية بالمحافظات، ولذلك رغبت الدولة في التيسير على المواطنين".

3- كشف مدبولي أن عدد المتقدمين لطلبات التصالح في مخالفات البناء، بلغ حتى الآن مليونا و400 ألف مواطن.