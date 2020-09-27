مصر الجديدة وعابدين أقل أحياء القاهرة في مخالفات البناء

كشف مصدر مسؤول، عن زيادة الإقبال على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الأعداد في ازدياد.

وذكر المصدر لـ"الوطن" أن أكثر المحافظات التي تقدمت بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، هي البحيرة والمنوفية والقليوبية والدقهلية، بينما تتصدر محافظة القاهرة من حيث حصيلة المبالغ التى تم تحصيلها.

38 حيا بالقاهرة والأسمرات بدون مخالفات

وأضاف المصدر أن محافظة القاهرة بها 38 حيًا، منها حي الأسمرات، لا توجد به مخالفات بناء، وبالتالي لا تخضع للتصالح، بينما توجد أحياء بها نسب مخالفات وتجاوزات بسيطة، مثل تغيير نشاط، ومخالفات بناء محدودة، وبالتالي فإن عدد طلبات التصالح بتلك الأحياء محدود مثل "مصر الجديدة" و"عابدين"، بينما أحياء مثل المرج والسلام أول والمعصرة وحلوان وعين شمس تعد الأعلى من حيث تقديم عدد طلبات التصالح بسبب زيادة عدد مخالفات البناء بتلك المناطق.