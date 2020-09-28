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تفاصيل مقتل سيدة أفريقية داخل شقتها بالعجوزة: الجثة تحت السرير

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:26 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

كشف انبعاث رائحة كريهة عن وجود جثة سيدة أفريقية أسفل سرير غرفة نومها في شقتها بالعجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثمان ملفوف في ملاءة سرير.

وتولى فريق أمني بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث جمع المعلومات الخاصة الخاصة بالجريمة، تمهيدًا لكشف ملابساتها وضبط مرتكبيها.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية بالعجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجاني أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.

 

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