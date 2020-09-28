11 سيدة تنافس 32 رجلا على مقعدي "النواب" في المنصورة

أظهر الكشف الابتدائي للمرشحين على المقعد الفردي في الدائرة الأولى بالدقهلية ومقرها مدينة المنصورة، عن ترشح 43 على المقعدين المخصصين للدائرة، من بينهم 11 سيدة و32 رجلًا، وذلك حسبما أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة المنصورة الابتدائية.

ويتنافس في الانتخابات بالدائرة 9 مرشحين يحملون الصفة الحزبية، والباقي مستقلين، والأحزاب المتنافسة هي مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والحركة الوطنية المصرية، والمؤتمر، وحماة وطن، ومصر القومي، والوفد الجديد، والتحرير.

ومن المفاجآت التي كشفت لجنة الفحص وجود اثنين من المرشحين باسم حزب مستقبل وطن، هما وحيد فودة، ومحمد الشناوي، رغم إعلان الحزب عن الدفع بمرشح حزب الشعب الجمهوري، محمد بسيوني ضمن التحالف الوطني لدعم مصر.

والمعلن أسمائهم هم وحيد فودة، ومحمد البسيوني، عضوي مجلس الشعب برلمان 2010، وتامر حسن البسنديلي، ونبيل أبو وردة، وأكرم نبيل، ومحمد الشناوي، وأحمد الشرقاوي، والمستشار محمد البغدادي، وإسلام عزب، وعلاء رزق، والدكتورة نجلاء فتحي، وندى الجميعي، وعلي أحمد عبدالمجيد عوض الله.

وضمت الأسماء أيضًا كلًا من محمد لطفي متولي غازي، وعمرو الصراف، ومحمد الورش، ومحمد البيه، ومحمد بدر، ومحمد صلاح، وإيهاب الشربيني، ورمضان الحسيني، وولاء استقلال، ومحمد علي عبداللطيف، وأحمد الشنهابي، ومصطفى الشحات السعيد عبد الواحد، وحسين شعبان، وطارق أبو ستيت، ووادي أحمد محمد المهدي.

وشملت الأسماء مدحت الهجرسي الجزار، وعزة الموجي، وأحمد السعيد العمريطي، ومسعد رزق علي ندا، وأمجد خيال، وشيرين عياد عياد خليل، ومحمد أنور شومان، ودعاء النجار، ومرفت محمد صلاح محمد محمد شاهين، ومحمد خالد مسلم، وعادل رجب عبد الجليل إسماعيل، وهند محمد أبو هاشم، وأحمد عبد الرحمن، وفاطمة شادي، وداليا السيد الاتربي، ابنة البرلماني الراحل المهندس السيد الإتربي، ونقيب المهندسين بالدقهلية الأسبق.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديًا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت الماضي 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.