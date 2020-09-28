سيدتان تتنافسان مع 27 رجلا على مقعدين فرديين بأبوتشت في قنا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية المبدئية قبل الطعون.

وتتنافس سيدتين مع 27 رجلا في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت، وجاءت أسماهم كما يلي:

1. حسام أمين محمد عيسى، وشهرته حسام عيسى، رمز السلم.

2- صلاح أبوالقاسم حمادي فراج، وشهرته صلاح أبوالقاسم، رمز المسدس.

3- كمال محمد فكري إسماعيل، وشهرته كمال فكري، رمز الأسد.

4- أحمد عبدالحميد علي محمود، وشهرته أحمد عبدالحميد المحرزي، رمز جرار زراعي.

5- مرتضى حمد شاكر محمد أبوسحلي، وشهرته اللواء مرتضى أبوسحلي، رمز المدفع.

6- مصطفى يوسف جاد الرب حسن، وشهرته مصطفى جاد الرب، رمز الكف.

7- الأنور عبدالنظير عبيد أحمد، وشهرته أنور عبدالنظير، رمز الصقر.

8- أحمد عيسى محمد هريدي، وشهرته النائب أحمد عيسى، رمز الحصان.

9- وافي عبدالعظيم أبوالمجد علي، وشهرته وافي الحسيني، رمز طائرة هيلكوبتر.

10- حسام حسن عبداللطيف عبدالله، وشهرته حسام العمدة، رمز التمساح.

11- صبري عبدالعظيم حسن رشوان، وشهرته الدكتور صبري رشوان، رمز سماعة طبيب.

12- يوسف بكر يوسف حسن، وشهرته يوسف بكر البحيري، رمز عنقود عنب.

13- وائل عبدالحي محمد حسين، رمز ساعة يد.

14- صباح محمد جاد الكريم أحمد، وشهرتها صباح الفولي، رمز غزال.

15- صفاء عتبة محمد البدوي، وشهرتها صفاء عتبة البدوي، رمز التلفزيون.

16- أنور توفيق إبراهيم، رمز الأتوبيس.

17- محمود جاد الرب حسانين سليم، وشهرته محمود جاد سليم، رمز الديك.

18- محمود محمد حسن سليم، وشهرته محمود سليم السناري، رمز الفيل.

19. غلاب محمود إبراهيم السيد، وشهرته غلاب الكرنكي، رمز السيف.

20- رفعت عبدالحفيظ محمد السيد، رمز السفينة.

21- وائل حسين خلف الله محمود، رمز الهدهد.

22- عصام عبدالله عبدالله علي سليم، وشهرته عصام بركات، رمز الشمعة.

23- هشام منير نور الدين توفيق، وشهرته هشام عبدالكريم، رمز المروحة.

24- ناجي علي عليو رشوان، وشهرته العمدة ناجي عليو أبوشاهين، رمز السد العالي.

25- عبدالفتاح محمد أحمد شحات، وشهرته اللواء عبدالفتاح الشحات، رمز الشمس.

26- بركات محمد حسانين عبدالرحيم، وشهرته دكتور بركات، رمز ثمرة الموز.

27- خالد عبدالوهاب محمدين خلف الله، وشهرته خالد أبو نحول، رمز الصاروخ.

28- أحمد مصطفى كامل ذكي، وشهرته أحمد مصطفى الدربي، رمز السهم .

29- حسن محمود أحمد سباق، وشهرته حسن سباق، رمز بندقية صيد.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفيحالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.