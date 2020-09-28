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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28-9-2020 في مصر

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الوطن
10:01 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا لبداية تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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