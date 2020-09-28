12 نصيحة لمزارعي القصب والقطن والبلح خلال أكتوبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر والقطن ونخيل البلح اتباعها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية لمحصول قصب السكر، في الآتي:

- الاستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.

- الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي (15 أكتوبر)، حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة منه عند الزراعة في المواعيد المناسبة.

- البدء في زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي، ويُفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة، وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير نقرًا على الريشة البطالة.

- إحكام الري، ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.

- تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها خاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة في الأرض الخفيفة (الصفراء).

توصيات فنية لمحصول القطن خلال شهر أكتوبر

أصدر معهد بحوث القطن عددًا من التوصيات، تمثلت في الآتي:

- التخلص من اللوز العالق على النبات.

- ضرورة الانتهاء من إخلاء الأرض لزراعة المحاصيل الشتوية.

التوصيات الفنية لمحصول نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها خلال شهر أكتوبر، وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي للنخيل في الآتي:

- الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة.

- الانتهاء من جمع الثمار في الوجه القبلي.

- البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية.

- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاسي بمعدل 250 جرامًا سماد أزوتي و300 جرامًا سماد بوتاسي لكل شجرة.

- يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة.