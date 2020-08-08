"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وجاءت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين كالتالي:

- الاستمرار فى الرش الوقائى ضد سوسة النخيل الحمراء، فى المشتل أو فى الأرض المستديمة، وإذا ظهرت إصابات يتم علاجها مباشرة.

- تجهيز الفسائل التى سيتم تقليعها فى هذا الشهر وزراعتها فى المشتل أوفى المكان المستديم مباشرة بحيث تزرع مائلة تجاه الشمال لتفادى تعرضها لأشعة الشمس ويراعى عدم دفن قلب الفسيلة فى التربة حتى لا يصل ماء الرى لها فيتعفن القلب ويموت كما يراعى غمس الجذور فى محلول أوكسى كلورو النحاس بمعدل 500 سم لكل 100 لتر ماء.

- يجب حماية الثمار التى يبدأ نضجها فى هذا الشهر من ذبابة الفاكهة عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصى بها ويكرر الرش بعد 15 يوم.

- يكون الرى خفيف وعلى فترات متباعده حتى يساعد على سرعة نضج الثمار وزيادة حلاوتها و تكون أكثر تحملا للنقل والتسويق وذلك فى الأصناف مبكرة النضج.