بالأسماء.. المستبعدون من الترشح لانتخابات النواب بدائرة مطروح الأولى

استبعدت اللجنة العامة للانتخابات في مطروح ومقرها محكمة مرسى مطروح الابتدائية أسماء وملفات 4 مرشحين من خوض سباق الترشح لانتخابات مجلس النواب في مطروح بالدائرة الأولى، ومقرها قسم شركة مرسى مطروح، والتي تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني بالإضافة إلى مدينة السلوم.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب على المقعد الفردى فى دائرة مطروح الأولى وهم أربعة مرشحين، رجب عوض إبراهيم الشهير بابو بربيش مستقل رمز الأتوبيس ومحل الإقامة فى مدينة مرسى مطروح، وعبد السلام إدريس مراجع جبريل الشهير بـ سالم أبو قشاطه مستقل رمز الحصان ومحل الإقامة فى مدينة السلوم، وأنور محمد فرانيش على الشهير بـ العمده عبد الله اللحامى "حزب الريادة "الرمز الإنتخابى "الخيمة" ومقيم فى مرسى مطروح، و شواط احمدان محمد موسى الشهير بشواط العيشى "حزب الحرية" رمز الشمس ومقيم فى مدينة مرسى مطروح.