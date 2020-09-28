افتتاح الدورة الأولى لمهرجان شاشا لسينما الموبايل بالجونة 25 أكتوبر

أعلنت إدارة مهرجان شاشا لسينما الموبيل بالجونة برئاسة أحمد رضا عن افتتاح الدورة الأولى للمهرجان K والذي يقام بالشراكة مع TikTok، وبالتزامن مع أكثر المهرجانات السينمائية شهرة في المنطقة – مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وصرحت إدارة المهرجان التي تضم المخرجة "نيفين شلبي" مستشارا فنيا للمهرجان عن فتح باب استقبال الأفلام للمهرجان حتى 20 أكتوبر.

يهدف مهرجان شاشا لسينما الموبايل لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة من صانعي الأفلام ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات مهرجان شاشا على عدة مسابقات منها مسابقة شاشا الكبرى بحد أقصى للفيلم 10 دقائق فقط شاملة المقدمة والتترات سواء من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة التي تم تصويرها بالموبايل وسيختار مبرمجي المهرجان أفضل 35 فيلما مقدما لعرضهما خلال المهرجان، وسيتم اختيار 10 أفلام من أصل 35 من قبل لجنة التحكيم للتنافس على جوائز مسابقة شاشا، كما توجد أيضا مسابقة "هي" لأفلام مدتها لا تتجاوز 3 دقائق لإلقاء الضوء على القصص الملهمة عن النساء من خلال منظورهم.

كما أعلن المهرجان عن إقامة ورشة السرد القصصي لدعوة صانعي الأفلام الذين يشاركون الشغف بالأفلام ورواية القصة، ولديهم سيناريو أو فكرة لفيلم قصير ويتميزون بالالتزام والتعاون للمشاركة في ورشة عمل شاشا للسرد القصصي، وهي ورشة عمل لتزويد صانعي الأفلام بمجموعة مهارات شاملة لفهم القصة التي تريد روايتها وتحديد البناء الدرامي لها وتحويلها إلى قصة بصرية.

كما يرحب مهرجان شاشا بالشراكات مع المهرجانات والمؤسسات السينمائية العربية لفتح سبل للتعاون لتشجيع الشباب السينمائين من الوطن العربي ولأي معلومات على لائحة المهرجان وشروط التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان www.shashamff.com