زوجة رجل مهم وسكوب مع ريا.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "زوجة رجل مهم" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "علي بيه مظهر و40 حرامي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "على جنب يا أسطى" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "تتح" الساعة 8 مساءً، وفيلم "تيتو" الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "جبر الخواطر" الساعة 12.30 مساء، و"كل هذا الحب" الساعة 4 مساء، و"أربعة في مهمة رسمية" الساعة 7.30 مساء، و"أرض أرض" الساعة 11 مساء.

MBC2

عرض فيلم "National Treasure: Book of Secrets" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "G.I. Joe: The Rise of Cobra" الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم "G.I. Joe: Retaliation" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "Guardians of the Galaxy 2" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "Avengers: Infinity War" الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

تعرض قناة "ON دراما" مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9 مساءً.

MBC2

عرض برنامج "سكوب مع ريا" الساعة 3 عصرًا.