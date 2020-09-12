أبطال مسلسل "إلا أنا": تجربه ثرية وعمل درامي متميز في 10 حلقات

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها لم تجرؤ على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مسلسلها الأخير "إلا أنا"، والذي شاركها دور البطولة فيه الفنان بيومي فؤاد، غير أنها انتظرت مكالمة من زوجها أو والدتها لإخبارها عن إعجاب المشاهدين بدورها قائلة: "ممتنة لكل واحد كتب حاجة على دوري في المسلسل".

وأضافت "مطاوع"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها سعت خلال دورها في ذلك المسلسل، باستشعار كل اللقطات قبل البدء فيها، مضيفة أنه في أحد المشاهد لجأت للبكاء بصوت عال حتى يغطي صوت بكائها على صوت الموسيقي، موضحة أن الحياة بها خيالا أكثر من الدراما المقدمة في الأعمال الدرامية، حيث إن الشارع المصري ملئ بالدراما التي لم تجسد بعد: "أنا شوفت نماذج كتيرة أوي مش لازم تبقى زي شخصية أمل، ولكن المصريين جدعان أوي".

وأكدت حنان مطاوع أنها قامت بمعايشة 2 من الصنايعية في منطقة المعز بالقاهرة لتعليمها كيفية مسك "الشاكوش" وطريقة النحت على النحاس والفضة: "أنا بحب ده وكانت جاية على هوايا أوي"، مشيرة إلى أن الأعمال الدرامية التي تدخل قلوب المشاهدين من المرة الأولى تأتي بسبب وجود "روح حلوة" بين أعضاء طاقم العمل.

وتابعت: "فكرة أن فيه 50 مسلسل في سيزون واحد وهو شهر رمضان شئ مش كويس، لأن كده أحنا بنسيب المشاهد فريسة للمسلسلات التركية والهندية، ومصر دولة كبيرة جدا في إنتاج الأعمال الدرامية التي تتفوق فيها على الكثيرين".

من جانبه، قال السيناريست أيمن جمال، إنه سعد كثيرا باختياره من قبل يسري الفخراني بعدما كتب قصة العمل واختاره لإنتاج السيناريست الخاص بالمسسلسل.

وأضاف "جمال"، خلال استضافته بالبرنامج، أن فكرة إنتاج مسلسل 10 حلقات قد نجحت ولاقت إعجاب المشاهدين الذين شاهدوا العمل، وجاءت بطلة العمل حنان مطاوع، كشخصية مصرية عادية تعاني من أزمات مالية، وبالرغم من ذلك تقوم بمساعده أخوتها ماديا، موضحا أن "الفخراني" كان يسعى لتصوير عمل فني مكون من 10 حلقات فقط منذ فترة طويلة، ونجح في تحقيق ذلك في مسلسل "إلا أنا".

بينما قال أحمد حسن، مخرج العمل، إن المسلسل ظهرت فيه الكثير من المشاهد المؤلمة والمحزنة، منها وفاة الفنان بيومي فؤاد، بينما احتلت "مطاوع" الصدارة في المشاهد المؤلمة للمسلسل.

وقالت الفنانة رضوى شريف، إنها كانت تخشى الظهور في دور "نسمة" في العمل: "كنت خايفة من الشخصية ومن أول يوم كنت عارفة أني هتكره".

وقال الفنان تامر مجدي، إن الطاقة الإيجابية من حنان مطاوع بطلة العمل هي السبب الرئيسي في نجاح أي عمل درامي له: "حنان مطاوع مش بتمثل أنها متواضعة، هي كده أصلا، وهي عظيمة أصلا".

وأضاف "مجدي"، خلال استضافته بالبرنامج، أن شخصيته في المسلسل كانت لا يظهر فيها بدور الشرير، بينما تحكم به الحب في كل تصرفاته: "أنا بالنسبالي الشخصية في آخر جملتين اتقالت في المشهد، فيه شخصيات دائما على المحك أنها تقع في الغلط، وهو مكنش شرير، وكان طول الوقت بيحاول يثبت لها أنه كويس".

فيما قال الفنان نور محمود، إن شخصية "سليم" والتي ظهر فيها بالمسلسل هي مثال للكثير من الشبان المصريين الجدعان والذين دائما ما يقفون بجوار من يحتاجهم: "فيه ملايين منه في مصر، وقادر على المساعدة".