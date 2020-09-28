"التخطيط": 425 مليون جنيه لتنمية المنوفية في 2021

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على محافظة المنوفية، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام المالي 2021/2020.

وقالت الوزارة، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن محافظة المنوفية تستحوذ ضمن خطة العام المالي المقبل 2021/2020 على 425.4 مليون جنيه من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المحافظة تأتي في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب المحافظات المصرية الموجودة في وادي النيل والدلتا من حيث جودة الحياة ورُقي مستوى الخدمات، مشيرةً إلى أن النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكانها هو الزراعة، لأن أراضي المنوفية القديمة فيما بين فرعي النيل تتميز بخصوبة التربة ووفرة مياه الري بشكلٍ دائم من نهر النيل، كذلك الزراعة موجودة بصحراء مركز السادات عن طريق استصلاح الأراضي، ومن ثم توجد بالمحافظة كافة أنواع المحاصيل النقدية والخضر والفاكهة.

وذكرت "التخطيط"، أن النشاط الصناعي يساهم بقوة بجانب النشاط الزراعي، خصوصاً بعد ضم مدينة السادات للمحافظة التي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، كذلك توجد مناطق صناعية أخرى بمدينة قويسنا بجانب صناعات خفيفة بمدينة شبين الكوم، حيث تضم المجافظة العديد من الصناعات منها الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية ومواد البناء والحراريات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية إضافة إلى صناعات الغزل والنسيج.

وأشار التقرير إلى انفراد المنوفية بصناعة السجاد الحريري بقرية ساقية أبو شعرة الذي يتم تصديره للخارج، علاوة على صناعة المشغولات الصدفية بقرية ساقية المنقدي، والقريتان تابعتان لمركز أشمون جنوب المحافظة.

وتعد وزارة التخطيط تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة مصرية، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.