"الإسكان": دشنا 14 مدينة جديدة خلال 6 سنوات للتوسع الأفقي والرأسي

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان تسعى دائما للتوسع الأفقي والرأسي، وهذا ما حدث على مدار السنوات الماضية حيث جرى تخصيص مدينة عمرانية جديدة بكل محافظة.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى تدشين 14 مدينة جديدة حتى الآن، "المدينة الجديدة ليست مجرد أرض فاضية ووصلنا لها مرافق وبناء شوية عمارات، ولكن تعني أنه تم دراسة كل القواعد الاقتصادية والإسكان بالإضافة إلي إتاحة فرص عمل في المكان".

وأكد أنه بعد التخطيط الجديد والتنفيذ الذي يحدث على أرض الواقع خلال الـ6 سنوات الأخيرة نجد أن في كل محافظة على الأقل مدينة أو اثنين من مدن وزارة الإسكان، حتي محافظات الدلتا التي وصل فيها سعر متر الأرض إلى 150 ألف جنيه فتم خلال الدراسات الأخيرة للوزارة عمل مدن جديدة فيها.

وتابع بأن محافظات الدلتا المكتظة بالسكان تم عمل أكثر من 3 مدن جديدة فيها وتجمعات عمرانية وإسكان اجتماعي وإسكان متوسط، وبالنسبة لمحافظات الصعيد كان لها نصيب كبير في المشروعات الجديدة فهناك بعض المحافظات تم عمل مدينتين فيها.

وأشار إلى أن مدن الصعيد وصل معدل المدن الجديدة فيها إلى 10 مدن في شرق وغرب النيل، وتوفير فرص عمل ومناطق صناعية وزراعية جديدة واستصلاح للأراضي الموجودة.