السيطرة على حريق في شدادات خشبية بكوبري تحت الإنشاء بالمرج

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب في شدادت من الأخشاب لكوبري تحت الإنشاء بمنطقة المرج بالقرب من موقف العاشر بمحيط نفق السلام، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شدات من الأخشاب بكوبري تحت الإنشاء بالقرب من نفق السلام أعلى الطريق الدائري، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.

وكان حريق شب في الشدادات الخشبية الخاصة بكوبري تحت الإنشاء في نفق السلام بمنطقة موقف العاشر نهاية دائري المرج.

وقال مصدر أمني إن الحريق أدى إلى كثافات مرورية بالطريق المتجه إلى الجيزة على الدائري والقادم من طريق السويس.

وأضاف المصدر أن أسباب الحريق لم يتم كشفها حتى الآن وأن المعمل الكيميائي سيكشف عن أسبابه.