إخلاء منازل في كاليفورنيا خوفا من حريق هائل في الغابات

نشب حريق هائل حركته رياح شديدة، في غابات وسط مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وامتد الحريق حتى ما يزيد عن 1000 فدان، ما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل والمستشفيات، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وقال متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، إنّ أوامر صدرت بإخلاء نحو 600 منزل مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر لضرورة الاستعداد للفرار في أي لحظة.

وأضاف أنّ إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو 5 آلاف شخص، وبحلول الظهر أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية وغابات البلوط وإخفاق جهود احتوائها.

واقتربت ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث في سانت هيلينا، حتى أصبحت على بعد ميل واحد منه، ليتم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت وعددهم 55 بشكل آمن على مدار 5 ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحا.