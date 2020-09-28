أسماء ورموز مرشحي مجلس النواب بجنوب سيناء

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، برئاسة المستشار عبيد رشدي رئيس محاكم جنوب سيناء، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ورموزهم الانتخابية.

وتشهد الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، منافسة بين 4 مرشحين على المقعد الفردي، وهم سليمان عطيوي، مرشح مستقبل وطن رمز القلم، ويحيى أحمد علي، فردي مستقل رمز السفينة، وأحمد عادل محمد علوان، فردي مستقل رمز غصن زيتون، ومحمد علي عبد الرحمن، فردي مستقل رمز الحصان.

أما الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، فتقدم بها 7 مرشحين لخوض الانتخابات، وهم حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب مستقبل وطن رمز القلم، وناصر تمام عطاالله، فردي مستقل رمز الأسد، وغريب أحمد حسان، فردي مستقل رمز الصقر، وسبيل عامر رويبض، فردي مستقل رمز الحصان، وربيع معمر، حزب الإصلاح والتنمية رمز العصا، وماريو جمال ويليم، فردي مستقل رمز السد العالي، وصلاح هويشل، فردي مستقل رمز طائرة هليكوبتر.

وبلغ عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 13 مرشحًا محتملًا، وذلك قبل بدء مرحلة الطعون، تمهيدًا لإعلان الأسماء النهائية لخوض الانتخابات، فيما اُستبعد مرشحان، هما عطوة فراج، وعلي شتيوي من الدائرة الأولى، لعدم استكمال المستندات المطلوبة.

وحسمت القائمة الوطنية بجنوب سيناء مقعدي القوائم، باختيار فضية سالم عبد الله مرشحة الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، ورجل الأعمال السيد عوض مرشح الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء.