وفاة أكثر من مليون بالعالم بسبب كورونا بينهم 28953 عربيا

أشرقت شمس الاثنين على أرقام وبيانات دموية، بتأكيدها أن أكثر من مليون إنسان قضوا في العالم قتلى بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور أوله في الصين بأواخر ديسمبر الماضي حتى الآن، بينهم 28.953 عربياً من 20 دولة، حدثت فيها أكثر من مليون و504 آلاف إصابة، فيما زاد ما سجله من إصابات في العالم عن 33 مليون إصابة، وأكثر من 24 مليون حالة شفاء.

هذا العدد الكبير من الضحايا، أحدثه "المستجد" بفتك فيروسي استمر بلا توقف طوال 9 أشهر في 215 دولة ومنطقة بالعالم حتى صباح اليوم، فيما تركز أكثر من نصف المتوفين، بعدد 558.972 قتيلًا، في 5 دول بـ3 قارات، حدثت فيها 19 مليون إصابة تقريبًا، وفقًا لجدول تعرضه "العربية.نت"، واستمدت بياناته من الموقع الأكثر رصداً لما يحدثه كورونا لحظة بلحظة في كل المعمورة، وهو الأمريكي "worldometer" للإحصاءات والمرجعيات، وفقًا لقناة "العربية".

أما في موقع "Johns Hopkins Covid" التابع لجامعة "جونز هوبكز" الأمريكية، فنجد أيضا تفصيل ما أحدثه المستجد من وفيات وإصابات في كل دولة عربية، حيث بلغ عدد القتلى العرب 28.953، إضافة إلى ما يزيد عن مليون و504 آلاف إصابة، وأدناه جدول بالوفيات في كل دولة عربية، علما أن الموقع أحصى حتى صباح اليوم أكثر من 32 مليونا و969 ألف إصابة في العالم.

أما الدولة المبتلية أكثر من سواها بعدد القتلى، نسبة لعدد السكان، فهي بلجيكا التي توفي فيها 9.974 مواطناً من سكانها البالغين 11.601.890 نسمة، أي 850 قتيلًا في كل مليون، فيما لا تزال قطر تحتل الدرجة الأولى عالميًا بعدد الإصابات، نسبة أيضا لعدد السكان، ففيها سجل المستجد 125.984 إصابة حتى صباح اليوم، بينما سكانها 2.807.805 نسمة، أي 44.550 مصابا في كل مليون.