مجلس الدولة يتلقى 22 طعنا على انتخابات "النواب" حتى الآن 

يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين اُستبعدوا من خوض الماراثون الانتخابي، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين.

ووصل عدد الطعون التى تم قُدمت حتى الآن إلى 22 طعنًا قابلة للزيادة.

يُشار إلى أن باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب أُغلق، أول أمس السبت، بعد انتهاء المدة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الطلبات، والتي بدأت في يوم 17 أغسطس حتى يوم 26 أغسطس.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.