التعليم العالي: مد التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" والطلاب الوافدين لهذا العام 2020 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

الوزارة: الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل إلكترونيا

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.egypt.gov.eg. وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الإلكتروني وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بدايةً من يوم الأربعاء 30/9/2020، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:

- السبت 3/10/2020: التربية النوعية موسيقية "شعبة التربية الموسيقية" بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي ج. القاهرة.

- الأحد 4/10/2020 التربية النوعية (فنية) شعبة التربية الفنية بكليات التربية.

- الإثنين 5/10/2020 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان.

- الثلاثاء 6/10/2020 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان.

- الأربعاء 7/10/2020 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان.

- الخميس 8/10/2020 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان.

- السبت 10/10/2020 رسم الفنون.

- الأحد 11/10/2020 الإعلام كليه الإعلام جامعة القاهرة.

- الإثنين 12/10/2020 التربية النوعية بالمنصورة شعبه (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية كليه التربية النوعية جامعه المنصورة.

- الثلاثاء 13/10/2020 التربية الرياضية للبنين، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان، التربية الرياضية للبنات، كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان.

- الأربعاء 14/10/2020 الجامعات التكنولوجية، بمقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة بالتجمع الخامس.

• علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.