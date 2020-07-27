التعليم العالي: يحق لطلاب "امتحانات الدور الثاني" خوض اختبار القدرات

قال السيد عطا المشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات القدرات ستبدأ في 8 أغسطس المقبل، في كليات الإعلام والفنون الجميلة، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى يوم 20 من نفس الشهر.

وأضاف "عطا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "هتكون نتيجة الثانوية العامة طلعت، ودخول الكليات دي هيكون شرطه النجاح في امتحان القدرات وحصوله على المجموع المنصوص عليه في التنسيق".

وتابع: "بالنسبة للتنسيق والتوزيع الجغرافي، فسيجري العمل وفقًا لما كان معمولًا به العام الماضي، لكن يجب مراعاة أماكن الطلاب في التنسيق الجغرافي، ومن حق الطالب الذي سيخوض امتحانات الدور الثاني أن يدخل امتحان القدرات".