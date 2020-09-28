تأجيل طعن بديع والبلتاجي ونجل مرسي في "اعتصام رابعة" لـ12 أكتوبر

أجلت محكمة النقض نظر طعن الإرهابييّن محمد بديع ومحمد البلتاجي وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الاخوان الإرهابية، والمحكوم عليهم في قضية تدبير اعتصام رابعة المسلح، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

ويطالب المحكوم عليهم بالإعدام والسجن، بقبول طعنهم وإلغاء الحكم الصادر بإدانتهم في عام 2018، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد.

وكان حكم الجنايات الصادر في 2018 قضى بالإعدام لـ75 متهمًا والسجن المؤبد لـ47 آخرين على رأسهم محمد بديع مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة، وشكل الحكم معاقبة اخرين بالسجن مددا متفاوتة.

ونسبت النيابة للمحكوم عليهم، اتهامات تتعلق بتدبير اعتصام مسلح برابعة العدوية وارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة وقطع الطريق.