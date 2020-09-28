صبا مبارك تنشر صورا مع مساعدتها: مديرة حياتي ومعايا من أول يوم في مصر

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، مجموعة من الصور التي تجمعها برفقة مساعدتها.

وكتبت "مبارك"، قائلة "مع الست انتصار مساعدتي الشهيرة بنصة، ومديرة حياتي.. ومعايا من أول يوم في مصر ومكملين.. واللي عنده ضحكة زي ديه".

يُذكر أن المخرج حسين المنباوي، رشح الفنانة الأردنية صبا مبارك، للمشاركة في بطولة مسلسل "أحمس"، من بطولة الفنان عمرو يوسف، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، والتي أبدت موافقتها المبدئية على العرض.

ومن المقرر أن تُوقع بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لانطلاق تصوير مشاهدها، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويُعد مسلسل "أحمس"، من أقوى الإنتاجات الدرامية في رمضان 2021، حيث أنه انتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "أروما" لمالكها تامر مرتضى، ويتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك بين أحمس والهكسوس وطردهم من مصر.