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مصر للطيران تسير 42 رحلة الثلاثاء

كتب:

الوطن
01:32 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
مصرللطيران

مصرللطيران

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، 42 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، وباريس، وروما، وفرانكفورت، ولندن، وميلانو، وفيينا، وإسطنبول، وأديس أبابا، ودار السلام، والخرطوم، والشارقة، وإربيل، وبيروت، وتونس، والبحرين، والرياض، والمدينة المنورة، ولاجوس، وموسكو.

كما تسيّر الشركة 3 رحلات جوية إلي دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، والدمام، وجدة، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، وأسوان، وطابا، و5 رحلات شحن جوي،و تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4900 راكب.

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