نائب محافظ جنوب سيناء تستعرض مخطط تنمية منطقة الرويسات

التقت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بعدد من المواطنين بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، لاستعراض مخطط التنمية الشاملة للمنطقة، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأكدت نائب المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تسعى جاهدة للقضاء بشكل نهائي على المناطق العشوائية، وإيجاد حل لأوضاع المتعدين على أي أرض ملك للدولة.

واستعرضت نائب المحافظ، مخطط التنمية الشاملة الخاص بمنطقة الرويسات، مؤكدة أن المخطط يتضمن خدمات تعليمية، وصحية، ودينية، وخدمات تجارية، وترفيهية، وثقافية، وحرفية، وصناعية، وأيضًا مناطق سكنية، ومسطحات خضراء، وطرق، ومرافق، وجميع المرافق والبنية التحتية، المصدق عليها من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

كما استعرضت نائب المحافظ، البدائل المطروحة من الدولة الخاصة بسكان المنطقة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وقالت نائب المحافظ، إنه جرى إنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيبات كبديل آمن، بالإضافة إلى إتاحة قطع أراضي شاملة المرافق، وسيجري توزيعها في ضوء الشروط والضوابط المحددة لذلك.

وأبدى المواطنون ارتياحهم للمخطط الخاص بتنمية المنطقة، مؤكدين أن الصورة أصبحت واضحة لهم عقب الفهم المغلوط نتيجة ما روج له البعض من شائعات وأخبار خاطئة حول هذا الأمر، وسيسعون للاستفادة من البدائل التي تتيحها الدولة لهم.

وتقدم المواطنون بطلبات للحصول على قطع أراض بمساحات مختلفة، طبقًا للضوابط والشروط، وبالتقسيط.