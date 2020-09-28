شاب يقتل شقيقه بمساعدة عمه بسبب فتاة ليل بالصف

ألقت مباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، القبض على مزارعيّن، بتهمة قتل شقيق أحدهما ضربًا حتى الموت داخل منزله في الصف، خلال مشادة كلامية جمعتهم لمعاتبته على إحضار فتاة سيئة السمعة لممارسة الرذيلة معها.

وأوضحت تحريات المباحث التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجني عليه أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد أدت إلى وفاته على يد شقيقه وعمه، وبعدها حاول المتهمان دفن المجني عليه عن طريق استخراج شهادة وفاة من مفتش الصحة، تفيد بأن الوفاة طبيعية.

وأفادت تحريات المباحث التى باشرها الرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف، أن المجني عليه أمسك سكينًا وحاول الاعتداء على شقيقه وعمه عندما عاتباه على إحضار فتيات الليل إلى منزله، فاحتدم الخلاف بينهم، وتمكنا من الاستيلاء على السكين منه وضربه حتى الموت.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى بلاغًا بوفاة شاب داخل منزله، وتبين من التحريات أن شقيقه وعمه قتلاه خلال مشادة كلامية بينهم بسبب ساقطة.