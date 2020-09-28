ضبط سائق بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج بالمنصورة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط سائق، لاتهامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات الخاصة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام سائق، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.

وتبين قيام السائق بإنشاء شركة للخدمات السياحية، بمركز شرطة طلخا بالدقهلية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير عقود عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر بمقر الشركة على 6 جوازات سفر بأسماء ضحاياه، وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لبعض الجهات بإحدى الدول العربية، وعدد من تأشيرات الدخول منسوبة لبعض الدول، و21 تذكرة سفر بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة دفاتر استلام نقدية، ولافتة إعلانية تحمل اسم الشركة المشار إليها.

كما ضُبط هاتف محمول، وجهازين حاسب آلى بمشتملاتهما (طابعة – ماسح ضوئى)، وبفحصها فنياً تبين أنها تحتوي على الصور والملفات الدالة على نشاطه.

وبمواجهته أقر المتهم بمزاولة نشاطه على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.