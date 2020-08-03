مباحث الدقهلية تحاول فك لغز بلاغ عامل بوفاة زوجته

باشرت النيابة العامة بأول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تحقيقاتها حول العثور على جثة زوجة، بها آثار ضرب، واتهام زوجها بقتلها لخلاف بينهما على ملكية شقة بمنطقة المجزر كونهما حصلا عليها لأنهما من خريجي دار أيتام.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من شخص بعثوره على زوجته متوفيه حال محاولته إيقاظها صباحا.

انتقلت مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة "فاطمة الزهراء. ا"، 34 سنة، ربة منزل، يتيمة من خريجي مؤسسة تربية البنات، ولديها طفل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وباستدعاء مفتش الصحة وفحصها تبين وجود آثار كدمات وزرقة في الجسم وتورم بالعينين، ويحتمل وجود شبهة جنائية حيث أنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة والجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت مباحث القسم القبض على الزوج ويدعى "طارق أ. ت"، 31 سنة، عامل، وتبين أنه تربى في دار أيتام أيضا وتزوج من المجني عليها منذ سنوات ولديهما طفل، وأنه عاد من السفر قريبا، وجرى عرضه على النيابة العامة وسماع أقواله.

وأكد شهود العيان بوجود خلافات بين الزوجين علي ملكية الشقة، والتي حصلا عليها معا كونهما من الأيتام.

وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.