عاجل.. مقتل إرهابيين في واقعة استشهاد المقدم محمد الحوفي

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق النيران بمنطقة القلج بالقليوبية.

وقالت المعلومات، التي وردت في البيان، إن الإرهابيين متهمون في واقعة استشهاد المقدم محمد الحوفي في منطقة الأميرية في شهر أبريل الماضي.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية.

وتم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.