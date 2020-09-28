الفنان سيد الفيومي يستغيث: أنا مريض مش مجنون.. بموت كل لحظة

استغاث الفنان سيد الفيومي، بزملائه، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وفشله في البحث عن وسيلة علاج، قائلًا: "يا عباد الله.. عاوز حد يكون بيحب ربنا يهتم بيا ويعالجني.. أقسم بالله بموت كل لحظة وعيالي أطفال".

وكتب "الفيومي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من المناشدات، قائلًا: "رحت لكل الدكاترة.. وعملت كل الحيل.. لكن لا فائدة.. اللي يعرف حاجه يدلني بالله عليكم"، متابعًا: "طيب مفيش شيخ ييجى يرقينى أو يعالجني لوجه الله".

وأضاف: "خايف أقول بتمنى الموت أحسن يكون اعتراض.. لكن هون عليا يا رب وارزقنى الصبر.. إذا سألت فأسأل الله.. وإذا استعنت فاستعن بالله.. أنا مريض آه لكن مش مجنون وبعرف أميز.. فبالله عليكم بلاش زيطه فارغه وتذاكي.. أشكر كل من ادعى أنه بيساعدنى وعمل حركات.. خللي بالك أنا فاهم كويس.. وفهمي ده سبب مرضى.. خليها على الله".

وشارك سيد الفيومي في أعمال فنية عدّة، منها "رشة جريئة"، و"جاءنا البيان التالي"، و"صاحب صاحبه" و"الأولة في الغرام"، وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان"، و"الخواجة عبد القادر".