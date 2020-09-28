كفر الشيخ تستعد لاستقبال "مدبولي" وعدد من الوزراء

استعدت محافظة كفر الشيخ، لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من الوزراء، خلال الساعات المقبلة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر في المحافظة، لـ" الوطن"، إن "مدبولي"، سيرافقه وزراء الإسكان والصحة والنقل والسياحة والأثار، في المحافظة، لافتتاح وتفقد متحف كفر الشيخ القومي، الذي يجرى إنشاءه منذ 28 عامًا، وتوقفت أعمال الإنشاءات منذ سنوات، إلى أن جرى استئنافها من قبل وزارة السياحة والأثار، وكليتي الذكاء الاصطناعي، والثروة السمكية والمصايد، ومحطة البحوث الزراعية.

وأكدت المصادر، أن رئيس الوزراء، سيفتتح عمارات تحيا مصر المخصصة لإسكان الشباب، فضلاً عن زيارة مستشفى الطوارئ الذي يجرى إنشائه بجامعة كفر الشيخ، بالإضافة لتفقد مركز الأورام الذي يجرى إنشائه والتابع لوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة، كما سيزور محطة إنتاج البايوجاز بالعاصمة، وطريق كفر الشيخ-دسوق الجديد.

وتجرى استعدادات المحافظة على قدم وساق، حيث أعطى محافظ الإقليم، اللواء جمال نور الدين، تعليماته للأجهزة التنفيذية بتجهيز مراسم الاحتفال فضلاً عن تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية.