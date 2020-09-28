الطرق والكباري: تنفيذ 85% من الخطة القومية بتكلفة 175 مليار جنيه

قال اللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، إن بداية المشروع القومي للطرق كانت في عام 2014، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه كان هناك دعم كبير جدًا من القيادة السياسية للمشروع، حيث أن الطرق تعتبر من الأمور الأساسية في البنية التحتية لأي دولة في العالم، وتكون مهمة جدًا في اقتصاديات الدول، ولها علاقة مباشرة باقتصاد أي دولة.

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن خطة المشروع القومي للطرق كانت في حدود 7 آلاف كيلو متر وتم تنفيذ منها حوالي 85 % حتى الآن بتكلفة تتعدى 175 مليار جنيه، موضحًا أن التسارع في تنفيذ الخطة كان بشكل سريع وجعل مصر تتقدم في التصنيفات الخاصة بمشروعات الطرق من المركز 118 إلى المركز الـ 28 في 5 سنوات، قائلًا: "مفيش دولة في العالم عملت اللي عملته مصر وذلك بشهادة العالم".

وتابع، أن تقدم مصر في التصنيفات العالمية يعطي ثقة للمستثمر المصري والأجنبي، خاصة أن الخطة والطرق القومية التي تم عملها كان لها علاقة مباشرة بالربط بين الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والزراعية والسياحية وفي نفس الوقت حلت مشكلة الاختناقات المرورية والكثافات العالية في المرور، فهي كانت خطة شاملة وكان لها مردود إيجابي على الدولة.