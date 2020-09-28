العليا للشواطئ توافق على 26 ترخيصا لمشروعات بالمحافظات الساحلية

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم ١٩، والذي تم عقده اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس مدحت حنا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية من السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية، وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وكانت قد شُكلت تلك اللجنة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.

وتمت مناقشة ٢٦ طلبًا بالمحافظات المختلفة، وهي 9 طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر، وطلب بمدينة القصير و6 طلبات بمدينة رأس غارب وطلب بدائرة محافظة جنوب سيناء و3 طلبات بدائرة محافظة السويس و4 طلبات بدائرة محافظة الاسكندرية، وطلب بدائرة محافظة كفر الشيخ بجانب ما يستجد من أعمال.

وتجدر الإشارة الى أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، كما تمت مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات في ما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأفاد المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بأن هناك لجنة فنية متخصصة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفي كافة الدراسات المطلوبة، ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

ووجه الدكتور عبد العاطي، بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعًا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يسهم فى دعم الاقتصاد القومي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.