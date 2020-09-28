8 قواعد لتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020، من خلال موقع التنسيق ببوابة الحكومة المصرية، معلنة فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وفق عدد من القواعد المحددة.

وتستعرض "الوطن" الرابط الخاص بالتنسيق وقواعد تقليل الاغتراب، وفقا لما حددته وزارة التعليم العالي، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2020، من خلال الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

ويمكن معرفة نتيجة التنسيق من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأشارت الوزارة إلى منح طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، وفقا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 حتى يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت.

قواعد تقليل الاغتراب

وحددت الوزارة القواعد المنظمة لتقليل عملية الاغتراب، وفقا للصادر من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. لا توجد تحويلات ورقية. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). التحويل يكون لمرة واحدة فقط. تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2020، بلغ نحو 182 ألفًا و464 طالبًا، منهم 74190 طالبا للشعبة العلمية، و74190 طالبا بالشعبة الأدبية، مضيفا أن 105759 طالبا تمّ ترشيحهم لكليات جامعية، فيما جرى ترشيح نحو 71143 طالبا وطالبة لمعاهد تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكدت وزارة التعليم العالي، في بيانها، أنّ عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم كان بسبب تضمينهم رغباتٍ لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، مشيرة إلى أنّها ستفتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم مجددا من أجل إبداء رغباتهم الجديدة والتي تتماشي مع الحد الأدنى المعلن، والبالغ عددهم 3980 بالشعبة العلمية، و1582 بالشعبة الأدبية.

يذكر أن مكتب التنسيق بدأ تلقي رغبات المرحلة الثالثة والتي شملت، الطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وباقي الطلاب الناجحين بالدور الأول، إضافة إلى الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، في الفترة من 17 سبتمبر، وحتى 22 سبتمبر، بما يعادل 6 أيام عمل.