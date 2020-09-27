التعليم العالي: بدء تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بوابة الحكومة المصرية، مضيفة أنَّه بدءً من غداً الإثنين، سيتمّ فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وذلك عبر الرابط التالي لموقع التنسيق:

https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Default.aspx

وأتاحت الوزارة، فرصة جديد لطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من غدا الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 حتى يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت.

وحددت الوزارة القواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وقالت الوزارة ، أنَّ مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة الفترة الماضية، مضيفة أنَّها شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني)، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17 /9/ 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/ 9/ 2020 ولمدة 6 أيام.