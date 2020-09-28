عريس فشل في الدخول على عروسته فحرض أهالي القرية ضد "دجال" بالدقهلية

نشب حريق في سيارتين بمحافظة الدقهلية ملك زوجين، اتهمهما أهالي عزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بالقيام بأعمال السحر والشعوذة لأهالي العزبة، ما تسبب في عدم قدرة عريس على الدخول بعروسه، رغم مرور أسبوع على زواجها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة عفيفي، التابعة لقرية الرحمانية بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين تابعين لزوجين في العزبة، يعملان في أعمال الدجل والشعوذة.

انتقل المقدم أحمد فريد، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وجرى فض تجمهر أهالي العزبة من مكان الحريق، وتبين احتراق سيارتين ملاكي ملك "إبراهيم ع. ا." وزوجته.

وشب الحريق بالسيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة الغاضبين من صاحب السيارتين، واتهامه بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة، مما تتسبب في عدم قدرة عريس الدخول بزوجته منذ أسبوع.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، لضبط العريس، والمشاركين معه في الواقعة.

وبالفحص تبين قيام شاب يدعى "أحمد س. و."، 27 عاما، بتحريض أهالي العزبة على إشعال النيران في سيارتين ملك "إبراهيم ع. ا."، أثناء وقوفهما أمام منزل الأخير بالعزبة، أثناء تجمع عدد من الأهالي، وتم فضهم بعد حضور القوات إلى العزبة .

وتمكنت مباحث المركز من ضبط العريس المتهم بالتحريض على تجمهر أهالي العزبة، والذي أكد في أقواله، أنه عريس جديد، ولم يمر على زواجه أكثر من أسبوع واحد فقط، ومع ذلك لم يستطع حتى الآن الدخول على عروسته، متهما صاحب السيارتين بعمل سحر له "ربط"، مما تسبب في حالة من الإيذاء النفسي له، حيث من المعروف عن صاحب السيارتين المحروقتين القيام بأعمال الدجل والشعوذة، وتسبب لمشاكل لعدد من أهالي العزبة بأفعاله، بحسب اقوال الشاب.

وجرى ضبط الشخص المتهم بالدجل لسؤاله في محضر الشرطة وعرض الأمر على النيابة العامة، بعد أن تحرر عن ذلك المحضر اللازم. حيث أمرت النيابة العامة بحجز المتهمين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ملابساتها.